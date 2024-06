Alvaro Morata, nome che può tornar comodo anche a Conte

Sarà, come capita spesso, un’estate “caldissima”, per Alvaro Morata, attaccante con il vizietto del gol, ma che da sempre non è profeta in patria. In una recente intervista ha ammesso proprio la difficoltà di giocare in Liga, nel suo paese. Desso. come scrive TMW: “E’ atteso un summit tra la dirigenza della Roma e l’entourage di Alvaro Morata per capire costi e margini della possibile trattativa sia col ragazzo per lo stipendio che con i Colchoneros. E la Juventus? Certi amori ritornano una volta, ma addirittura due? I bianconeri devono risolvere prima il futuro di Federico Chiesa, cercato da Roma e Napoli, e capire se Dusan Vlahovic vorrà spalmare l’ingaggio o se rischia anche lui di finire sul mercato. Insomma, pure con Arkadiusz Milik e Moise Kean, una vera e propria rivoluzione d’estate e Morata è un nome che può tornare, giustappunto, di moda. Così per Antonio Conte e il suo nuovo Napoli, lui che lo ha avuto proprio a Torino in bianconero.”

