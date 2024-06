Lutto nel mondo del calcio. Addio a Kevin Campbell

Addio a Kevin Campbell. L’ex attaccante dell’Arsenal e dell’Everton è morto all’età di 54 anni. A dare la conferma è stato il club dei Gunners in un comunicato stampa. «Siamo devastati nell’apprendere che il nostro ex attaccante Kevin è morto dopo una breve malattia. Era adorato da tutti nella squadra. Tutti noi siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin», si legge nella nota.

Campbell ha iniziato la sua carriera come tirocinante all’Arsenal e ha fatto il suo debutto da senior nel 1988 contro l’Everton .

Ha continuato a godere di periodi di prestito produttivi con Leyton Orient e Leicester City prima di tornare e stabilirsi a Highbury. L’attaccante ha segnato otto gol in 10 partite quando l’Arsenal ha vinto il titolo di First Division nella stagione 1990/91 e ha continuato a giocare al fianco dei reali dell’Arsenal come Ian Wright. In totale, Campbell ha segnato 60 gol in 224 presenze con i Gunners.