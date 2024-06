Il Mattino – FOTO – Festa azzurra per Hamsik e Lobotka

E’ tempo di Europei anche per la Slovacchia di Stanislav Lobotka e Marek Hamsik, rispettivamente centrocampista ed ex capitano del Napoli. E proprio lì nella sede del ritiro della nazionale sono stati raggiunti dai tifosi del Club Napoli Mainz, come sottolinea Il Mattino. “Giocavano in casa ed hanno provato a fare sentire a… casa un pezzo di Napoli che gioca con la Slovacchia, a due giorni dall’esordio agli europei contro il Belgio della formazione guidata dal Ct, Ciccio Calzona. Il Club Napoli Mainz ha fatto un vero e proprio blitz ieri pomeriggio nel ritiro della nazionale slovacca che ha fissato come quartier generale della spedizione ad Euro 24 proprio la cittadina tedesca bagnata dal fiume Reno. I supporter azzurri sono stati ricambiati da autografi, selfie e foto di rito di Hamsik e Lobotka. Mica gente qualunque. Il passato ed il presente del Napoli, tanto per intenderci. Un folto gruppo di tifosi che vive in Germania, ma ha l’azzurro nel cuore, si è presentato all’esterno dell’albergo che ospita la Slovacchia con tanto di striscioni e sciarpe del Napoli, aspettando alcuni dei beniamini che hanno lasciato il segno all’ombra del Vesuvio.

