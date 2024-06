Victor Osimhen diventa un caso anche quando non scende in campo. L’attaccante del Napoli – come riporta ilmattino.it – è tornato infatti protagonista in queste ore per un video social diventato immediatamente virale in cui esplode tutta la sua rabbia contro Finidi George , attuale Ct della Nigeria .

Factory della Comunicazione

Nei giorni scorsi, il ct nigeriano si era lamentato della scarsa presenza di alcune stelle della Nazionale, prendendo proprio l’attaccante del Napoli come esempio per spiegare la questione alla stampa. Osimhen aveva saltato l’ultima convocazione del mese per un fastidio muscolare non meglio identificato.

“Dite Osimhen “questo” Osimhen “quello”… non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca. Pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot”

Accuse a cui il calciatore ha prontamente risposto in un video.

https://x.com/PoojaMedia/status/1801946514253586596