Spinazzola a parametro zero: suggestione…ragionata

Mario Rui non rientra nei piani di Conte, per lui si parla di un ritorno in Portogallo e infatti vi sono colloqui in corso. Il Napoli, quindi, tornerebbe ad aver bisogno di un rinforzo sulla famosa fascia sinistra. Stando a quanto scrive Il Mattino, in casa azzurra si starebbe pensando a Leonardo Spinazzola, esterno sinistro della Roma che andrà via a parametro zero dai giallorossi. Forse si tratta solo di una suggestione, ma sono in corso valutazioni, visto che il calciatore ha 31 anni ed in casa Napoli si evitano investimenti per gli ultra trentenni e, per di più, lo stipendio non sarebbe banalissimo. Spinazzola, infatti, guadagna 3 milioni di euro all’anno nella capitale, mentre per il Napoli si potrebbe ragionare su un biennale con opzione in favore del club a cifre più basse.

