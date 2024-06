Mercato, Napoli su Hermoso e Buongiorno. In uscita Lindstrom verso il Lione

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista Dazn ed esperto di mercato, il Napoli ha da tempo individuato quali profili per rinforzare la propria difesa Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno. Necessario ancora attendere per la chiusura della duplice trattativa: “Napoli, Buongiorno ed Hermoso sono i due obiettivi principali e Manna è a lavoro per provare a chiudere presto.

Oggi però per la fumata bianca serve ancora qualche step. Per il centrale italiano serve accordo con il Torino che non c’è e bisogna limare distanza con giocatore. Per lo spagnolo si lavora all’accordo su ingaggio e parte delle commissioni. Settimana prossima, come detto, può essere quella decisiva per lui”.

Factory della Comunicazione

Sul fronte delle uscite, c’è da registrare l’interesse del Lione per Jesper Lindstrom, che potrebbe salutare Napoli dopo un anno al termine di un’annata negativa per il danese giunto dall’Eintracht Francoforte. Il club francese è seriamente interessato ad acquistare il centrocampista, ma una vera e propria trattativa col Napoli non è ancora iniziata.