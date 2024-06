Asse Napoli-Torino: possibile contropartita per Buongiorno

Settanta partite, 12 gol e due assist. È il bilancio di Giovanni Simeone in due stagioni con la maglia del Napoli. Uno score sicuramente inferiore alle aspettative che potrebbe anche essere quello definitivo. Già, perché le strade tra il Cholito ed il Napoli infatti sembrano destinate a separarsi. L’attaccante argentino, 28 anni, chiede più spazio mentrer il Napoli punta invece su altri profili. Anche come alter ego della punta centrale che arriverà per il dopo Osimhen. Il quadro insomma è chiaro. Gli indizi pure. Insomma, l’avventura tra Simeone e il club di De Laurentiis sembra definitivamente ai titoli di coda. Lo si era capito già da tempo, poi è arrivata anche la mossa (rispedita al mittente) di inserire il sudamericano come contropartita tecnica nell’affare Alessandro Buongiorno con il Torino.

