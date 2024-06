Sky – Da Hermoso a Dorgu gli obiettivi del Napoli di Conte

Luca Marchetti, giornalista Sky ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Obiettivi immediati del Napoli di Conte? Conte ha sempre vinto al primo anno tranne all’Inter, quando arrivò allo scudetto nel secondo anno. Il Napoli sarà certamente competitivo perché Conte non accetta di non essere competitivo per vincere. Gli azzurri lotteranno per lo scudetto, anche forte di una rosa che è comunque di alto livello.

In difesa il Napoli ha urgenza di puntellare, potrebbe prenderne due ma dipende dalle uscite, i tempi non sono brevi soprattutto per Buongiorno che è impegnato con l’Europeo. Hermoso richiede una valutazione sull’ingaggio. Un esterno a tutta fascia arriverà, i nomi monitorati sono quelli comunicati in queste ore. Lukaku è il feticcio di Conte, il prototipo dell’attaccante di Conte ma è legato all’addio di Osimhen. Dorgu? Non mi risulta sia già del Milan, penso sia ancora alla portata del Napoli, non c’è niente di definito da nessuna parte. Gli azzurri rimangono in corsa per giocatori che possono essere funzionali per il progetto”

