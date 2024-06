Marchetti, Sky: “Conte utilizzerà un sistema di gioco in grado di sfruttare gli esterni”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Conte è un grande acceleratore di progetti, mi aspetto sarà lui l’allenatore più in grado di incidere subito in Serie A e terrei d’occhio anche Italiano, che ha grande capacità di inculcare i propri principi di gioco ai calciatori in tempi brevi.

Conte utilizzerà un sistema di gioco in grado di sfruttare gli esterni, non so quale sarà il futuro immediato di Lindstrom ma sono certo che Conte vorrà vederlo in ritiro: al momento l’ipotesi prestito per il danese mi sembra percorribile.

Conte sfrutterà in maniera diversa rispetto al recente passato i giocatori in rosa: non è vero che Conte richiede solo nuovi acquisti, lui valorizza la rosa a disposizione”.

Factory della Comunicazione