Kvara pronto per gli Europei: “Sono momenti ed emozioni che ricorderemo per il resto della nostra vita”

Il numero 77 del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, è pronto a giocarsi gli Europei che cominceranno oggi, in Germania, con la sua Georgia, e non nasconde la sua emozione, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Kvara, da parte sua, ha contribuito con 4 gol nelle qualificazioni. E nell’ultimo test in Montenegro è sembrato in buona forma. Ma soprattutto, ora ha uno sguardo feroce sull’obiettivo. I suoi compagni salutano i tifosi entusiasti mentre corricchiano, lui no: si isola e pensa solo a prepararsi per il debutto contro la Turchia. «Sono momenti ed emozioni che ricorderemo per il resto della nostra vita – racconta all’Uefa -. Qualificarsi per un torneo così importante era il sogno più grande di ogni georgiano ed è stato il giorno più felice per tutti noi quando lo abbiamo realizzato. Ma non siamo venuti qui solo per partecipare: vogliamo lasciare il segno, per scrivere una nuova pagina di storia. Io la stella della squadra? Questa è una responsabilità molto grande e sono grato quando il mio lavoro viene apprezzato. Ma ci sono molti calciatori georgiani che meritano la vetrina almeno quanto me».

