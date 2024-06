Identikit – Conosciamo meglio Gimenz, il messicano candidato vice-Osimhen

Nato a Buenos Aires, all’età di 3 anni si è trasferito in Messico assieme al padre, Christian, neo tesserato del Veracruz. Successivamente è entrato nel settore giovanile del Cruz Azul, con cui ha debuttato il 3 agosto 2017 in occasione dell’incontro di Copa MX pareggiato 1-1 contro il Tigres UANL.[3] A partire dalla stagione 2019-2020 è stato promosso in prima squadra, con cui ha esordito in Liga MX disputando il match perso 3-2 contro il Club Tijuana del 29 agosto.[4] Il 2 febbraio 2020 ha invece trovato la prima rete in carriera, aprendo le marcature dopo soli due minuti contro il Toluca nell’incontro pareggiato per 3-3[5] ed il 23 luglio seguente ha rinnovato il proprio contratto con il club messicano fino al 2023.[6]

Nel luglio del 2022 viene venduto al Feyenoord.

Gimenez, 23 anni, il messicano del Feyenoord che in Eredivisie ha fatto scintille e in patria invece non riesce a scaldare i cuori degli amanti della Tri. Della selezione messicana del Chucky Lozano: cose che capitano. Sono pochi i profeti in patria anche se Santi, tutto sommato, è nato a Buenos Aires, in Argentina, e in Messico è cresciuto sin da bambino. Dettagli. La sostanza è che Gimenez fa parte di quella rosa ristretta di soluzioni del post Osimhen. Fonte: CdS