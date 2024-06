Fedele: “Per il bene del Napoli, ADL deve andare ad Hollywood! Conte e Oriali blinderanno lo spogliatoio”

“Per il bene del Napoli e per non rischiare di ripetere gli errori del passato, Aurelio De Laurentiis deve andare a Hollywood: lo farà? Conte, mettendo Oriali, ha blindato lo spogliatoio, dove c’erano troppi spifferi. Conte ora decide tutto? E se decide, perché all’incontro con Di Lorenzo ci è andato Manna?

Il nuovo ds – ha detto il dirigente a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- è inesperto, come quelli che a medicina aiutano gli altri e vanno ad imparare dai chirurghi: al massimo, vanno a fare le anamnesi. Molto inesperto, gli hanno detto cosa fare, ovvero affermare che ‘tutto sono cedibili” e lo ha fatto senza filtri.

Doveva andare dal chi di dovere, ovvero dal presidente, ed affermare: ‘Non posso dire queste cose a Di Lorenzo: anche se le dobbiamo fare, prendiamo tempo e non alteriamo gli animi. Aspettiamo di capire chi sarà il nuovo allenatore e poi gestiamo la cosa. Io avrei fatto così. In ogni caso per me Di Lorenzo deve andare via, a questo punto. Il Napoli di Conte deve puntare a qualificarsi per la prossima Champions: è impensabile puntare subito allo scudetto.