“Ecco quando il Napoli ha intenzione di chiudere Buongiorno”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre dove ha parlato del mercato del Napoli.

“Per la difesa il Napoli vuole fortemente Buongiorno, servono 40 milioni ma esistono i presupposti per convincere Cairo. Il Napoli vorrebbe chiudere prima dell’Europeo, perché poi si rischia che qualche big di Premier League gli soffi il giocatore, vedendo le sue grandi prestazioni con la maglia della Nazionale italiana.

Hermoso il Napoli ce l’ha in mano: andrebbe dritto su di lui, qualora non prendesse più Buongiorno, ma potrebbe prenderlo ugualmente insieme al granata. Per Conte Di Lorenzo e Olivera possono giocare da ‘braccetti’, anche se non insieme.

Di Lorenzo?

Per Conte non c’è prezzo, neanche considera che possa partire. Le parole del suo agente, Giuffredi, sono espressione di una parte di trattativa, con un giocatore che ha manifestato disagio e turbamento, che si è sentito poco considerato, non ha sentito una certa fiducia. Le parole di Giuffredi sono chiaramente quelle di Di Lorenzo, ma dall’altra parte c’è un contratto da rispettare e una posizione che difficilmente potrà cambiare con Conte. E’ molto rigorosa.