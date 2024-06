Da Lobotka a Kvaratskhelia: ecco tutti gli azzurri impegnati in nazionale

Si comincia. Missione europea per la carovana di convocati del Napoli nelle rispettive rappresentative. In tutto sono sei i giocatori, distribuiti in tre nazionali: quella italiana, quella slovacca e quella georgiana. A farla da padrone è la comitiva Italia, visti i 4 giocatori di proprietà del club di De Laurentiis chiamati da Luciano Spalletti per far parte della spedizione azzurra in Germania.

Factory della Comunicazione

Ironia della sorte i vari Di Lorenzo, Raspadori, Folorunsho (l’anno scorso in forza al Verona, ma di prorpietà del Napoli) e Meret saranno i primi ad esordire all’europeo, tra l’altro con il titolo di campioni in carica. Una costante per i giocatori del Napoli ultimamente, con l’augurio naturalmente che il finale non sia lo stesso di quello andato in scena con il club di DeLa.

Napoli, Hysaj (e di tanti giocatori che militano o hanno militato nel campionato italiano). C’è da giurare che a guardare gli azzurri ci saranno anche degli spettatori più che interessati come Stanislav Lobotka e Khvicha Kvaratskhelia , compagni di squadra del Napoli e stelle rispettivamente della Slovacchia (di Calzona) e della Georgia. L’Italia di Spalletti, infatti, sabato sera sarà in scena a Dortmund contro l’Albania dell’ex, Hysaj (e di tanti giocatori che militano o hanno militato nel campionato italiano). C’è da giurare che a guardare gli azzurri ci saranno anche degli spettatori più che interessati come, compagni di squadra dele stelle rispettivamente della Slovacchia (di Calzona) e della Georgia.