“Conte colpo perfetto. Chiesa-Napoli? Senza rinnovo, è destinato a partire!”

Franco Ceravolo, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club del Napoli e dell’imminente sessione estiva di mercato.

Conte è il colpo estivo del mercato?

“Antonio è un vincente. In questo momento non penso si potesse puntare a qualcosa di meglio. La società è molto ambiziosa e vuole primeggiare nel campionato. De Laurentiis ha fatto un colpo perfetto”.

Nei lunghi mesi di trattativa, crede che De Laurentiis, Manna e Conte possano aver anche deciso le linee guida sul mercato?

“Quando si fa una trattativa così, è chiaro ci siano delle linee tracciate su quel che dovrà essere il mercato. Non sono degli sprovveduti. Sanno quali sono i giocatori da prendere, i ruoli da migliorare. Prendere calciatori di qualità non è facile, c’è sempre la concorrenza, ma Antonio è un martello e cercherà di fare di tutto, con Manna, per prendere i giocatori giusti per un campionato di vertice”.

Quanto è fattibile la pista che porta Federico Chiesa al Napoli?

“Onestamente, non so dirlo. Parliamo di un calciatore importante, con potenzialità altrettanto importanti. Chiesa piace non solo al Napoli. Ci sono tante valutazioni da fare. Se non rinnoverà, è chiaro che la Juventus lo metterà sul mercato, ma può far comodo a diversi club. Ha avuto un infortunio, e sappiamo ci vuole del tempo per recuperare. Sono sicuro, però, che tornerà il giocatore che abbiamo conosciuto”.

L’acquisto di Chiesa potrebbe intrecciarsi alla situazione – delicata – di Di Lorenzo, che pare abbia raggiunto un accordo con la Juventus.

“Contrattualmente sono due posizioni diverse, Di Lorenzo ha un contratto ancora lungo. In questo caso, la volontà del calciatore può essere determinante. Tuttavia, Conte non vorrà fare a meno di un calciatore tanto importante, come il capitano. È chiaro che ognuno fa il proprio lavoro, ma con un contratto di quattro anni è la società ad avere il coltello dalla parte del manico”.

In questa sessione di mercato si comincia a vedere la mano del direttore Giuntoli. I bianconeri, infatti, sembrano vicini a formalizzare i colpi Douglas Luiz e Di Gregorio.

“Dopo aver valutato quali sono i settori da migliorare, Giuntoli si è mosso in anticipo. Luiz, Di Gregorio e gli altri profili sondati sono giocatori di qualità assoluta. La Juventus, inoltre, ha le risorse da impiegare ed investire. Sono sicuro ci saranno acquisti importanti. D’altronde, la rosa è già robusta e per un calciatore rifiutare la Juventus è davvero difficile. I bianconeri, il prossimo anno, partiranno quasi alla pari dell’Inter. Sarà un bel campionato, considerando anche un Napoli guidato da Conte, che vuole vincere anche le amichevoli”.