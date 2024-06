Bruscolotti: “Conte entusiasta di Napoli, vorrà vincere subito! Sul mercato priorità alla difesa”

Di Lorenzo? L’importante è dire la verità, sono stato cercato da tante squadre ma ho sempre rifiutato perché avevo desiderio di continuare con la maglia del Napoli. Conte vincente quasi sempre al primo anno? Indubbiamente è così, credo voglia proseguire questa striscia, è molto entusiasta, contento di vivere questa esperienza.

Factory della Comunicazione

Ho saputo da un amico – ha detto la bandiera e il capitano storico del Napoli a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- in comune che ha desiderio di vincere qualcosa anche al Sud. Ci sono tutti i presupposti per far bene e dimenticare la stagione passata grazie ad un uomo come lui che va solo seguito, dandogli la giusta tranquillità.

Priorità sul mercato? I difensori, perché non possiamo concedere come fatto quest’anno. Ne servono due, lì c’è la massima urgenza.Buongiorno? I giocatori di un certo livello in difesa sono merce rara, non si lavora più come facevamo in passato, si guarda la palla più dell’uomo, e quindi è normale che le valutazioni crescano esponenzialmente. Ai miei tempi non c’era difesa a tre, ma esisteva il libero, anche se poi ho giocato a zona con Vinicio.

Con Conte finalmente De Laurentiis ha capito che l’organizzazione societaria deve essere diversa, e ora c’è uno staff importante e un direttore sportivo che sta lavorando già a certi livelli. Oriali ha una esperienza enorme cui attingere. Devono lavorare senza pressioni, in tranquillità”.