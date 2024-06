Agostinelli teme: “Posso solo augurarmi che il Napoli non perda Osimhen e Kvara insieme”

Andrea Agostinelli, allenatore e commentatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Posso solo augurarmi che il Napoli non perda Osimhen e Kvara insieme. Giusto che la società faccia anche cassa, ma ci vorrebbe un sacrificio per la permanenza del georgiano, secondo me troveranno l’accordo per un rinnovo. Di Lorenzo? Sono rimasto deluso dal suo atteggiamento, perché secondo me poteva fare la carriera di Bruscolotti a Napoli. Poteva diventare una vera bandiera, spero resti, Conte lo corteggerà, non mi aspettavo dicesse di voler andare via. Dovrà riconquistarsi la gente, soprattutto considerato anche che l’ipotetica destinazione sarebbe, o sarebbe stata, la Juventus… L’arrivo di Conte? De Laurentiis è stato molto intelligente: se il Napoli non avesse deluso le aspettative, arrivando tra le prime quattro squadre, magari avrebbe preso un allenatore alla Italiano e ci poteva stare, ma in questo caso, dopo un disastroso decimo posto, serviva il numero uno, e per me la società ha fatto bene a prendere Antonio Conte, il Napoli deve ripartire da sottozero e lui è in grado di incidere tantissimo”.

