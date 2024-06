L’ex Napoli sulla vicenda Di Lorenzo

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore ed ex Napoli: “La situazione Di Lorenzo fa strano a tutti. È un calciatore che è sempre stato osannato dalla piazza e ora sembra essersi incrinato il rapporto. Speriamo di rivederlo in azzurro anche il prossimo anno. Evidentemente ci sarà qualcosa dietro che non conosciamo, ma che sarà pesante nelle scelte e nelle volontà del ragazzo. Di Lorenzo non è un ragazzino, è un calciatore esperto. Non credo che uno come lui vorrà andar via solo per qualche fischio… Conte può convincerlo, ma non è detto che riuscirà comunque a fargli cambiare idea. Il club è forte di un contratto lungo, quindi si sente sicuro. Ora Di Lorenzo fa bene a parlare poco e a concentrarsi solo sull’Europeo, altrimenti rischia di compromettere la propria serenità in campo. Poi se vuole restare, deve farlo convinto di quello che fa: avere un separato in casa è una situazione pesante da vivere nello spogliatoio. Prossimo portiere del Napoli? Contini ha bisogno di giocare, così come Caprile. Non ha senso tenerli qui da secondi e non dar loro continuità alle spalle di Meret. Riconfermerei Meret-Gollini anche il prossimo anno”.

