La trattativa per Buongiorno si complica: troppa distanza fra richiesta e offerta

Il Napoli punta ad un difensore di qualità, che avrebbe individuato in Alessandro Buongiorno del Torino, ma tra la richiesta di Cairo e l’offerta di De Laurentiis c’è troppa distanza, come sottolinea oggi Il Mattino. “Il ritorno di fiamma ancor più deciso per lo spagnolo è scattato proprio nelle ultime ore, quando De Laurentiis, nel briefing del Parker’s, si è reso conto che il Torino per meno di 50 milioni Buongiorno non lo dà via. Anche se il difensore della Nazionale farebbe salti mortali per essere allenato da Conte. Ma Cairo non vuole contropartite e l’offerta del Napoli (30 milioni) è talmente distante da non far neppure immaginare l’inizio di una trattativa. Almeno per il momento. Poi, evidente, è un gioco delle parti che lascia intendere che la trattativa è solo nella fase iniziale. Insomma, il primo colpo in difesa dovrebbe essere proprio Hermoso”.

