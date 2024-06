I tifosi Vip a Di Lorenzo, i pareri di Montervino e l’attore Geppy Gleijeses

La città si stringe attorno al capitano. E lo fa in maniera accorata, affettuosa, quasi paternalistica. Perché la questione va ben oltre il discorso meramente calcistico e tecnico. Giovanni Di Lorenzo non è solo il capitano di una squadra, ma è il capitano della squadra che ha vinto lo storico terzo scudetto. Impossibile volergli male, finanche adesso che sembra così fortemente deciso a chiudere il capitolo Napoli e voltare pagina.

Factory della Comunicazione

Ci pensa Francesco Montervino a dare il consiglio principale a Di Lorenzo. Lo fa da capitano a capitano e lo dice con un tono affettuoso che non sa di rimprovero, anzi. «Esci allo scoperto, parla ai tuoi tifosi per spiegare questo momento». È un consiglio che Montervino si permette di dare a Di Lorenzo per fare chiarezza.

E della stessa idea è anche l’attore Geppy Gleijeses. «Deve fare chiarezza affinché i napoletani possano conservare il ricordo che merita. Se non sappiamo che ci sono degli altarini è una cosa non bella e non adatta a un cuor di leone come si è dimostrato fino a oggi», spiega. «Non siamo dei “criaturi”, si possono avere delle idee ma non posso credere che siano sufficienti per sconfessare quell’amore che ha sempre manifestato nei confronti di squadra e città. Ovviamente mi dispiace se ne voglia andare ma l’ultimo anno è stato abbastanza disastroso anche da parte sua. Mi auguro che possa restare, ma con l’atteggiamento giusto. Non si può far restare una persona contro la sua volontà. È un grande giocatore e un grande capitano, ma se ha già la testa altrove, non possiamo costringerlo. Deve essere lui a decidere, senza pressioni e senza influenza da parte dei tifosi».

Fonte: Il Mattino