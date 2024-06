Hermoso-Napoli, il ds Manna ha definito ogni cosa, ma c’è un ostacolo

Il Napoli ha bisogno di un difensore che avrebbe individuato, fra gli altri, in Mario Hermoso, 29enne dell’Atletico Madrid, ma c’è un ostacolo alla trattativa, come sottolinea oggi Il Mattino. “Il primo bivio è lì davanti: cedere alle richieste dei manager di Mario Hermoso oppure no? Le commissioni (quasi 5 milioni) che invocano gli intermediari del difensore piede mancino che va via dall’Atletico Madrid a parametro zero, fanno a pugni con quei paletti fissati da De Laurentiis da tempo . Ma Giovanni Manna ha ormai definito ogni cosa: ed è uno scatto che porta il Napoli in pole rispetto agli altri club a caccia del centrale. Al 29enne Hermoso è stato offerto un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione, più 1 milione di euro nel caso di ritorno in Champions. Ma è la commissione una tantum alla firma che non va giù al club azzurro che a gennaio fece saltare l’arrivo – già definito – di Perez dall’Udinese, proprio per una richiesta di 700mila euro di commissioni. Ma l’aria è cambiata con l’arrivo di Conte: certe fisse di De Laurentiis potrebbe essere messe da parte proprio per non spegnere in partenza l’entusiasmo del tecnico salentino. Che un difensore lo vuole. Almeno uno. E di Hermoso è contentissimo”.

