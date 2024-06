Cilli di Sky Sport sul mercato del Napoli e Osimhen

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luca Cilli, giornalista di Sky Sport: “Senza cedere Osimhen è difficile fare operazioni in attacco per il Napoli. Conte però ha chiesto subito di intervenire in difesa, perché è dove serve più aiuto e servono più uomini. Il Napoli passerà alla linea a tre e le prime operazioni saranno impostate a questa missione. Buongiorno è la priorità assoluta di Conte, che lo vuole con sé ancor prima della firma col Napoli. Ovunque sarebbe andato, lo avrebbe inseguito comunque. Buongiorno è un top player e il Napoli fa bene ad inseguirlo. Poi c’è Hermoso, che a zero sarebbe un colpo pazzesco: ha esperienza ed è ancora giovane, sa giocare in più moduli e ha tantissimo da dare. Le parti sono un po’ distante, il Napoli offre poco di ingaggio, ma le parti hanno la volontà di provarci comunque. Napoli ostaggio di Osimhen? È un grande attaccante, un top club si farà avanti. Il suo ultimo anno è stato imbarazzante per atteggiamento, ma il suo talento non si discute. Se poi vorrà cambiare idea, sarà come un nuovo acquisto per il Napoli. Il nuovo attaccante? Conte vuole Lukaku, ma c’è anche Dovbyk: è all’altezza di uno come Romelu o di Zirkzee, per quanto il suo nome rubi meno l’occhio rispetto agli altri. Di Lorenzo? È una partita tutta aperta, anche se spiace per il clima che si è creato attorno al giocatore. C’è un contratto in essere ed è ancora bello lungo, poi Conte lo ritiene incedibile. Basta venirsi incontro e capirsi, spero per il Napoli che il problema si risolva”.

