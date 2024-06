C’è una ipotesi non contemplata dal Capitano, disposto ad adattarsi

La sensazione è che Di Lorenzo non abbia cambiato idea ma che al tempo stesso si stia adattando all’ipotesi che non contemplava: rimanere come da contratto, perché così vuole il Napoli. E allora è inutile continuare a ragionare su un argomento che andrà trattato tra un mese. Ora c’è una Nazionale da onorare e trascinare, alle dipendenze dell’allenatore con il quale ha vinto lo scudetto:

Factory della Comunicazione

«Spalletti è sempre il solito, lo vedo carico e motivato come tutti noi. Sta facendo degli allenamenti lunghi per far capire ai giocatori il calcio che vuole. Noi dobbiamo seguirlo».

Con leggerezza, pure: «Questo è un gruppo unito e sano. Nessuno vuole prevalere sull’altro e questa cosa ci può portare lontano. L’Europeo è una grande occasione per l’Italia e non vogliamo buttarla via. D’altra parte siamo i campioni in carica. Rispetto al 2021 siamo rimasti in 7-8 ma chi è entrato sta facendo benissimo. Prendete Calafiori: non lo conoscevo ma mi sta sorprendendo per la qualità e la professionalità».

Fonte: CdS