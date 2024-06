CdS – Conte non sente ragioni: per lui il Napoli riparte da Di Lorenzo e Kvara

L’incontro col l’agente di Di Lorenzo non ha portato nessuna nuova per il neo tecnico del Napoli Antonio Conte, ma la realtà è che non c’è ragione che tenga, per l’allenatore il nuovo progetto parte proprio dal capitano e da Kvara, come riporta il Corriere dello Sport. “In sua assenza in un albergo di Napoli Antonio Conte ha ribadito la sua volontà ferrea a Giuffredi, davanti agli occhi del ds Manna: Di Lorenzo e Kvaratskhelia non si muovono, sono le colonne di un tempio da ricostruire velocemente. Questa musica non è sgradita a Giovanni, che già aveva ascoltato belle parole dal nuovo allenatore nei colloqui diretti: «Se un tecnico come Conte, un grande, mi stima, non può che farmi piacere. Sono contento di ciò che ha detto di me. È un riconoscimento al lavoro che ho fatto in tutti questi anni anche se l’ultimo, per me e per la squadra, è stato negativo»”.

Factory della Comunicazione