Sergio Mezi: “Chiesa è sicuramente un’operazione calda”

L’agente FIFA, Sergio Mezi, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio durante la trasmissione 2 Football Club, parlando di calciomercato di Serie A e dei possibili acquisti del Napoli.

Zirkzee sembrava ad un passo dal Milan. Eppure, nelle ultime ora sembra essersi fatta sotto la Juve…

“Da quel che ho sentito, è l’Inter ad essersi inserita. I nerazzurri stanno facendo interferenza. È lo stesso discorso fatto per Thuram, che tutti dicevano sarebbe andato al Milan ma, alla fine, arrivò in nerazzurro”

All’Inter, però, dovrebbe uscire qualcuno…

“Secondo me, Arnautovic. È un ragazzo che ha fatto fatica, non basta un gol contro l’Atletico. I dirigenti non possono risparmiare nessuno. Anche Inzaghi è con un piede dentro e con uno fuori”

Con Lautaro, Thuram e Zirkzee, ci sarebbe posto per tutti?

“Il posto ci sarà per tutti perché dobbiamo ricordare che l’Inter affronterà anche la Champions e dovrà costruire una squadra che punterà alla finale”

Se l’Inter non facesse bene in Champions, potrebbe esserci uno scossone?

“In tutte le società è così. Una volta si può salvare un allenatore, ma nessuno è coperto nel proprio ruolo. L’Inter non ha speso tutti questi soldi soltanto per vincere il campionato. La squadra nerazzurra deve puntare anche all’Europa, andando più in fondo possibile”

La Juventus non ha ancora ingaggiato Thiago Motta: ci sono problemi riguardo al suo arrivo?

“Non è un discorso di cui mi occupo. Per il momento, si sono fermati, c’è uno stop della società perché sono state fatte anche altre proposte. Volendo rimanere sul discorso allenatori, non collegato alla vicenda Motta-Juve, posso dire che ho due richieste da grandi società italiane, in Serie A, per un allenatore ex Bayern ed Eintracht. Sto parlando di Toppmöller (Dino). Lavoro come intermediario proprio in queste operazioni. È stato il vice nella squadra bavarese. Non posso dire, però, quali siano le squadre interessate, sia per rispetto di queste ultime che per il tecnico stesso. Posso dire, però, che siamo in una fase avanzata e siamo stati vicini anche alla Lazio. Tuttavia, la Lazio non disputerà la Champions e questo sarebbe un problema per un allenatore che vuole il top”

Victor Osimhen andrà via?

“Avevo preannunciato, lo scorso mese, che con il guadagno relativo alla sua cessione, si sarebbe progettato il mercato di questa estate. Da quel che mi risulta, Paris e Napoli sono d’accordo per questo trasferimento. C’è una frenata del suo agente, dovuta all’inserimento dello United nelle ultime settimane. Il Napoli sta valutando entrambe le opzioni, ma in questi giorni comincerà l’Europeo e ci saranno diversi discorsi da affrontare”

Chiesa, Buongiorno ed Hermoso: a che punto sono le trattative degli azzurri per questi calciatori?

“Posso dirvi che Chiesa è sicuramente una operazione calda, anche se bisognerà aspettare il torneo in Germania. Sappiamo che il calciatore non ha disputato molte partite in questa stagione ma, dopo l’Europeo, potrebbe esserci l’annuncio come primo acquisto del Napoli! Hermoso è un difensore top, in scadenza, ma non posso escludere anche un interessamento per Ismajli, una vecchia operazione ancora in piedi, seppur gestita sottotraccia”

Marco Alia può puntare a tornare in Italia?

“Stiamo parlando con una squadra in Serie B, siamo molto vicini. Sappiamo che ha fatto una stagione importante. È un portiere che gioca bene con i piedi, un ragazzo consapevole, con i piedi per terra. La sua carriera è iniziata con la Lazio, tutti lo conoscono”