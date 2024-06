Napoli, l’incontro tra Conte e Giuffredi non è andato male come si pensava

L’incontro tra Antonio Conte e il procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, sembra si sia contraddistinto per i toni distesi.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Non vola il fango. Ed è già un buon inizio. Ma la frattura resta. Intatta. Non facile da ricomporre. Conte ha fatto quello che doveva fare. E ha detto quello che voleva dire a Mario Giuffredi, il potente agente di Di Lorenzo ovvero che il capitano è al centro del suo progetto e del suo spogliatoio, che conta molto su di lui e che è uno degli intoccabili. Non solo: ha ribadito che farà di tutto per convincerlo a restare e che non andrà da nessuno parte, tantomeno alla Juventus .