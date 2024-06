Longo: “Buongiorno? Grande stima ma non ha ancora completato il suo percorso”

L’allenatore Moreno Longo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli, parlando anche di Buongiorno, calciatore da lui allenato in passato.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Moreno Longo:

“Buongiorno? Ho grande stima nel ragazzo, l’ho visto crescere e secondo me non ha ancora completato il suo percorso di crescita. Con un allenatore come Conte potrà collocarsi bene nel Napoli nonostante sia diventato un simbolo del Toro. Non sarà una trattativa semplice perchè bisognerà vedere cosa deciderà di fare il ragazzo. Da allenatore ho imparato che ciò che fa la differenza è la volontà del calciatore, di rimanere piuttosto che andar via. In passato ho trattenuto dei calciatori che magari avevano voglia di cimentarsi altrove ed il rendimento andava calando. L’elemento fondamentale è la volontà del calciatore. Buongiorno è un grandissimo giocatore, ma ce ne sono altri di difensori di quel livello e che possano ambire ad un club come il Napoli. Io al Bari? Non ho ricevuto nessuna chiamata ancora, non sono in contatto con la società. Bari è una grande piazza, però in questo momento non c’è nulla di concreto“.