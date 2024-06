Dovbyk verso Madrid: Colchoneros pronti a pagare la clausola

E’ un reale obiettivo del Napoli, Artem Dovbyk, individuato quale sostituto di Osimhen, ma potrebbe concludersi con un nulla di fatto. L’attaccante del Giona, infatti, è finito nei radar dell’ Atletico Madrid ed il club spagnolo è pronto a pagare la clausola. Lo afferma l’esperto di mercato, Nicolò Schira:

“Atletico Madrid è in trattative per raggiungere un accordo per ingaggiare l’attaccante di Girona Artem Dovbyk. Pronto un contratto fino al 2029. C’è una clausola rescissoria di € 40 milioni e l’Atletico è disposto a pagarla”.

#AtleticoMadrid are in talks to reach an agreement to sign #Girona’s striker Artem #Dovbyk. Ready a contract until 2029. There is a release clause of €40M and Atleti are willing to pay it. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2024