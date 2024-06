Di Lorenzo rompe il silenzio: “Tante str…zate su di me. Quando sarà il momento di parlare del Napoli ci metterò la faccia”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana, presentando l’Europeo e rispondendo alle domande sulla sua situazione a Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Giovanni Di Lorenzo:

“Conte e Spalletti? Sicuramente sono due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile, tutti e due hanno raggiunto la Nazionale, quindi è un onore essere allenati da loro.

Differenze con Euro 2020? Siamo rimasti in 7 o 8 da quella squadra, ma l’anima di questo gruppo è la stessa. Oltre ad essere grandi calciatori, questo gruppo ha grandi uomini, è un aspetto da cui partire per raggiungere grandi obiettivi e risultati. Accomuna i due gruppi.

Futuro a Napoli? Sono serenissimo, sto preparando l’Europeo che è qualcosa di bello. Adesso può sembrare tutto normale, ma per me che ho fatto un percorso partendo dal basso, fare due Europei mi rende orgoglioso. La concentrazione è massima su questa competizione dove voglio far bene, per accantonare una stagione difficile dal punto di vista personale e del Napoli.

Non avevo ancora parlato perché decideva la Nazionale. Si scrive tanto, avrei potuto non venire qui ma sono sereno. Ho parlato col Napoli a fine campionato, e sono venuto in Nazionale. La concentrazione è massima sull’Europeo, dà fastidio questo continuo supporre. A me interessa fare bene qui con i miei compagni. Io sono serenissimo, qualcuno ha detto che sono triste e silenzioso ma queste sono stronzate, è la verità. Non sono vere, sono state raccontate tante falsità. Poi la gente vuole mettere in giro voci per alimentare. Io sono serenissimo, voglio affrontare l’Europeo e la concentrazione è qui. Quando si parlerà del Napoli, ci metterò la faccia come ho sempre fatto e non mi tirerò indietro. Ora però mi concentro sull’Europeo“.