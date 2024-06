“Bellanova giocatore di qualità, grande prospettiva e al Napoli potrebbe fare lo step di carriera”, ne è sicuro Dario Marcolin

Dario Marcolin, ex calciatore ed allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Di Lorenzo forse via, chi al suo posto? Bellanova, tra i vari nomi accostati al Napoli, mi piace molto: grande qualità, grande prospettiva e al Napoli potrebbe fare uno step successivo in carriera. Per Conte sarebbe perfetto: ha fame, entusiasmo, ha un ottimo pedigree. Servirebbe anche un intervento a sinistra? Olivera non mi dispiace, non credo abbiamo visto tutto il suo potenziale. Non è certo che Conte non partirà dalla difesa a 4. Il modulo non è vincente di per sé ma dalle caratteristiche di gioco e calciatori. Può anche giocare a quattro, vedremo il 17 agosto. Il modulo che utilizzerà Conte sarà determinato anche dal mercato ma io so e credo che giocherà con la difesa a quattro. Per quanto riguarda il centrocampo, Lobotka il meglio l’ha dato da mediano davanti alla difesa in un centrocampo a tre ma può non avere difficoltà nel centrocampo a due, Anguissa invece potrebbe avere qualche difficoltà in più in un centrocampo a due, essendo più attratto dalla fase offensiva. La scelta modulo può dipendere da caratteristiche dei trequartisti del Napoli, più da esterni larghi? Oggi con le caratteristiche che ha il Napoli i moduli possibili sono o 4-3-3 o 4-2-3-1. Con la difesa a tre dovresti cambiare diversi giocatori. Per questo dico che il modulo di un tecnico viene deciso dalle caratteristiche dei calciatori in rosa. Al di là del modulo, Conte predilige l’intensità: pretende molto dal giocatore sia in allenamento che in partita. L’intensità dovrà essere la caratteristica di ciascun giocatore”.

