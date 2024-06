Vanderson per la difesa, con Mazzocchi per farlo rifiatare, è l’idea di Conte per il nuovo Napoli

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a formarsi, e sarà idoneo alla sua tattica di gioco nonchè al suo modulo. In difesa potrebbe arrivare Vanderson de Oliveira, e alle sue spalle ci sarebbe Mazzocchi, come sottolinea Il Mattino. “Il Napoli di quest’anno non avrà il “problema” del doppio impegno settimanale e Conte potrà far riposare i suoi con maggiore serenità. Quindi sarà importante avere le “coppie” in ogni reparto, ma di fatto gli 11 titolari potrebbero diventare più o meno fissi. Vanderson costa tanto (almeno 25-30 milioni di euro), ma il Napoli non è ancora entrato nel vivo della trattativa. Una cosa è certa: il giocatore piace a Conte che ha già dato il suo ok per tentare l’affondo. Ovviamente non si tratta dell’unica soluzione in quel ruolo, ma di sicuro il brasiliano è in cima alla lista dei desideri dell’allenatore. Alle sue spalle, poi, potrebbe anche rimanere Mazzocchi, che ha tutte le caratteristiche per fare l’attore non protagonista e far rifiatare Vanderson quando ce ne sarà bisogno. Per la difesa restano ancora molto calde le piste che portano a Hermoso e Buongiorno, da affiancare a Di Lorenzo nella nuova linea a tre”.

