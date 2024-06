Osimhen: gli arabi “cominciano” a muoversi

Osimhen sogna la Premier, ma la clausola è notevole. Si parla di forte interesse del Psg, ma si dice anche che di offerte vere e proprie non ce ne siano al momento. Fatto sta che, come sottolinea Il Mattino, stanno incominciando a muoversi gli arabi. “Il calciatore del Napoli potrebbe tornare nuovamente sotto i riflettori del mercato saudita per la prossima estate, quando dovrà lasciare con ogni probabilità la maglia azzurra dopo quattro anni dall’arrivo.

