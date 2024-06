Mercato – Napoli, due nomi per la difesa, due trattative parallele

Il ds Manna è a lavoro per costruire il nuovo Napoli, quello di Antonio Conte, che affronterà la nuova stagione completamente rinnovato. I nomi per la difesa sono principalmente due, Buongiorno e Hermoso, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso per la difesa. Il capitano del Torino è la priorità, lo spagnolo resta sullo sfondo come secondo colpo. Due trattative parallele che il ds Manna sta conducendo parlando con i rispettivi entourage provando ad assecondare le indicazioni di Antonio Conte sul lato tecnico e quelle di societarie per l’aspetto economico. Una cosa è certa: il Napoli vuole rinnovare la difesa con due centrali dopo i 48 gol subiti nello scorso campionato. Troppi.

Factory della Comunicazione

Lo spagnolo si è appena svincolato dall’Atletico Madrid. Il suo agente dialoga con Manna, ci si confronta sulle rispettive posizioni: la richiesta d’ingaggio da una parte, la proposta del club dall’altra. Riflessioni in corso. Hermoso è un profilo gradito a Conte. Il suo preferito resta Buongiorno. Per questo motivo Adl è disposto a un sacrificio economico. Il Torino, al momento, fa muro. Dopo aver rifiutato la prima offerta, 35 milioni più 5, aspetta di capire se altri club potranno superare tale cifra. Al momento attorno al Napoli non c’è concorrenza e dunque la proposta resta sospesa e sempre valida, in attesa di sviluppi. Con l’entourage di Buongiorno i contatti sono costanti, mentre Conte ha già svelato al giocatore il progetto tecnico in cui verrebbe coinvolto. In lista ci sono anche Perez dell’Udinese e Demiral dell’Al-Ahli. Per le corsie esterne varie idee: a destra Bellanova del Torino e Vanderson del Monaco, a sinistra Miguel Gutierrez del Girona”.