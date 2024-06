Il Mattino – Capitan Di Lorenzo continua ad essere uno dei punti fermi di Conte

Il nuovo Napoli dovrà formarsi sicuramente con qualche addio e qualche nuovo arrivo, ma ci sono dei punti fermi per il nuovo allenatore, che sono imprescindibili, come il capitano, Giovanni Di Lorenzo ad esempio, come sottolinea oggi Il Mattino. “Il capitano, infatti, continua ad essere uno dei punti fermissimi del nuovo allenatore. Per Conte, infatti, non esiste un Napoli senza Di Lorenzo. Non ci sarà molto da discutere e appena il tecnico avrà modo di vedere Di Lorenzo glielo ribadirà anche di persona. In quell’occasione, poi, l’allenatore spiegherà al capitano la fondamentale evoluzione del suo ruolo. Non solo esterno a tutta fascia, ma anche centrale a destra nella difesa a tre. Insomma, non più e non solo terzino. Di Lorenzo non si tocca”.

