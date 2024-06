De Core su Di Lorenzo e Kvara: “Il caso del capitano non è una bolla di sapone”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, vicedirettore de Il Mattino:

“Il caso Di Lorenzo è qualcosa di più serio. Conte deve mettere tutto sé stesso per ricostruire il rapporto tra il ragazzo e la società. È già riuscito in passato in altri casi, ora dovrà fare leva sulle sue doti persuasive. Ricostruire il gruppo Napoli ruota tutto attorno alla figura di Conte e del suo capitano. Osimhen? Tutti lo davamo già ceduto altrove e al prezzo di una clausola. A noi non risulta che alcuna trattativa sia in fase avanzata e questo inciderà tanto sul mercato in entrata del Napoli. De Laurentiis ha dalla sua il favore dei bilanci, quindi proverà ad accontentare Conte anche con qualche ritardo sulla cessione di Osimhen. Non venderlo sarebbe un problema per il Napoli. Caso Kvara rientrato? Il PSG continua a pressarlo, lo vuole come erede diretto di Mbappé. Il rapporto tra Kvara e la città di Napoli è molto forte, ma sarà decisivo il rapporto che si creerà con Conte. È un talento che manca negli azzurri, quindi rinunciare a lui sarebbe difficilissimo. L’augurio è che resti e che la questione rientri. Andando via Osimhen, resterà Kvara. Se invece ci saranno colpi di scena sul nigeriano… Anche perché c’è da chiedersi: chi vuole spendere 120-130 milioni per l’Osimhen che abbiamo raccontato quest’anno”.