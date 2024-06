Ceccarini sul mercato del Napoli: “Piace Buongiorno, problema Osimhen”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “In difesa sicuramente l’obiettivo numero uno del Napoli resta Buongiorno del Torino. Il club si è mosso in modo importante, ma dire che è la priorità del mercato azzurro non significa che verrà sicuramente: la trattativa è difficile. Il presidente De Laurentiis vuole vendere al più presto Osimhen per poi poter comprare un degno sostituto? Vero. E’ chiaro che, per sostituirlo, è fondamentale sapere quanti soldi puoi ricavare dal bomber nigeriano, la cui vendita , direttore di, ha parlato anel corso di: “In

non è stata ancora completata e può condizionare anche il mercato in entrata. La clausola rescissoria da 130 milioni di euro è un parametro assolutamente valido, ma finora quella somma non l’ha offerta nessuno. Paradossalmente, la proposta c’è stata non per lui, ma per Kvaratskhelia: la verità è che il Paris Saint-Germain , tra i due, è più interessato al georgiano ed ha mosso passi decisi. Per Osimhen, l’ipotesi Premier è sempre valida. Fra un po’, vari club avranno bisogno di una punta e si muoverà qualcosa. Il Napoli è interessato a Chiesa, a prescindere dal destino di Kvara. E’ un giocatore che piace molto a Conte: l’agente sta per arrivare in Italia e si capirà qualcosa in più, anche sull’eventuale conferma alla Juventus. Se non accetterà il rinnovo sarà messo sul mercato, piace molto alla Roma“.