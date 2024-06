CdS – La Juventus è in agguato, ha già l’accordo con Di Lorenzo. Conte ha parlato col capitano

IL MURO

Factory della Comunicazione

Questa storia, sullo sfondo ma non troppo, registra anche l’ombra ingombrante del terzo uomo, cioè della Signora: la Juventus è in agguato, ha già l’accordo con Di Lorenzo, è pronta a portarlo a Torino e a trasformare la sua vita in un film in bianco e nero, ma ovviamente, e inevitabilmente, deve e dovrà fare i conti con il Napoli. Un muro. Un po’ di gomma e un po’ di cemento armato, ma la sostanza non cambia: la sintesi è che il club azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore e dunque di trattare. Non c’è prezzo: la linea condivisa da tutte le parti in causa – presidente, ds, allenatore – in questo preciso momento storico è questa. Tra l’altro, sembrava che oggi potesse andare in scena un incontro con l’agente del capitano, ma alla fine non se n’è fatto più nulla.

IL CONTATTO

Conte, tra l’altro, dopo aver avuto un contatto diretto con Kvara, ovviamente ha parlato anche con Di Lorenzo: la missione è blindarli insieme, ricominciare e fondare il rinnovamento su due elementi che per ruolo, talento e caratteristiche si candidano a recitare ruoli da protagonisti assoluti nel suo sistema di gioco: che sia 3-4-3 o 3-4-2-1. A suo tempo. Per il momento sono entrambi alle prese con la preparazione dell’Europeo, Kvara con la Georgia e Di Lorenzo con l’Italia. Calma e sangue freddo. Gelido, se servirà. Fonte: CdS