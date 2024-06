“CdS Campania” – “CONTE IN MISSIONE”. Full immersion tra mercato, strategie, rinnovo Kvara e muro Di Lorenzo

primo Conte non si scorda mai. Le due scene simbolo della giornata inaugurale di Antonio Conte a Napoli, da allenatore del Napoli, sono state catturate ieri mattina all’arrivo al Grand Hotel Parker’s del Corso Vittorio Emanuele, una strada lunga quattro chilometri e mezzo che sembra una terrazza

sul mare, e poi al ritorno, dopo una riunione al centro sportivo di Castel Volturno. Per cominciare: il tecnico raggiunge l’albergo intorno a mezzogiorno a bordo del van nero della società, scende, un tifoso lo ferma per una foto, lo ringrazia, gli chiede se è felice e lui: «Tanto», con uno splendido sorriso a coté. Per finire: intorno alle 19.30, Conte rientra in hotel e trova una piccola folla di tifosi in attesa. Tutti per lui: tant’è che dopo aver inforcato un ingresso laterale, decide di venire nuovamente fuori dalla porta principale per la gioia della gente. Felice come lui. E poco importa se la sicurezza prova a blindarlo in tutti i modi: ha voglia di concedersi ai tifosi – foto, selfie e forza Napoli -, ha voglia di enustiasmo e trasmette entusiasmo.: non lo aveva mai incrociato sin dalla mattina, nonostante fosse in un albergo distante forse dieci metri, e non lo aveva accompagnato a Castel Volturno. Discreto, nelle retrovie, ma comunque presente: è davvero cominciata una nuovissima era.