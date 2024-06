Tra Buongiorno e Lukaku: Palermo parla del mercato del Napoli

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, agente: “Sarà un’estate importante per il calciomercato del Napoli . Parto col dire che ho sempre sostenuto il presidente dovesse darsi una regolata ed è arrivata. Sceglierevuol dire affidarsi al migliore nel suo ruolo, specialista di rifondazioni, per cui illotterà sicuramente per lo scudetto. Ma come si fa a nascondersi quando prendiin panchina?piùè un’accoppiata vincente nell’immediato. Con questi presupposti non si possono tenere i piedi per terra, non si può aspettare per tornare a vincere. Se, poi, è vero che il presidente abbia messo 250 milioni di euro sul mercato, come si fa a non puntare in alto? Bisogna solo stare attenti a non farsi sbracare sul mercato, perché è chiara a tutti l’intenzione deldi investire tanto. Conosco personalmente, è un giovane di qualità che ha idee chiare. Alle spalle di tutto, credo ci sia, che ha sponsorizzato il giovane direttore al presidenteper liberare un posto da dare al suo fedelissimo. Credo chedia ancora qualche consiglio alo sa perché è un uomo molto intelligente. Gli errori fatti sono stati dettati solo ed esclusivamente dal suo ego, che non gli ha impedito di mettere in piedi una struttura societaria molto competente. Conosco, ci ho lavorato, ed è uno che non molla facilmente, molto difficile da gestire nelle trattative.vorrebbe venire alvelocemente, per cui, se ci sono le volontà die del calciatore, ci sono alte probabilità che si farà.incide sulla scelta dei giocatori di venire ae questo è un punto a favore in questa stagione.? Non mi fido molto dell’attaccante, quest’anno non mi ha entusiasmato, mapotrebbe tirarlo a lucido. Io, comunque, andrei più suche, per me, è molto forte. Consi potrebbe pensare di andare sul sicuro, vista la sua esperienza, ma un profilo giovane, che abbia le spalle larghe per sostenere la pressione del, sarebbe la scelta migliore. Salire le scalette delfa tremare le gambe a tanti calciatori, masarà in grado, come sempre, di selezionare i profili più idonei.? Conosco il suo procuratore, ma non i fatti. Non vorrei esprimermi per questo motivo. Dico solo che mi dispiacerebbe se il capitano andasse via, perché si è costruito la carriera con merito e fatti. A volte, De Laurentiis si esprime senza filtri, gli avrà detto che a trent’anni avrebbe potuto cederlo ed il ragazzo si sarà risentito, un po’ come accaduto con. Se dovesse andare via, oltre, sono certo chechiederebbe un altro giocatore di valore internazionale.darà tanto perché ci tiene, è il primo tifoso del. I calciatori non si suggeriscono, anche perché, proprio col, mi capitò di suggeriree, qualche mese dopo, lo presero per davvero, ma io non partecipai all’affare. A meno che non si abbia la procura di un calciatore, nel nostro lavoro non si suggeriscono nomi“.