Sirene arabe per Osimhen, ma lui aspira alla Premier

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, è in attesa di offerte dai top club che lo hanno cercato nelle scorse stagioni, ancora non arrivate, offerte che in pratica riguardano a clausola rescissoria da 130 milioni legata al calciatore, nel frattempo dall’Arabia suonano sirene per lui, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Anche Osimhen, 25 anni, è nel mirino dei club sauditi da un anno almeno: dall’Al-Hilal di Neymar e Koulibaly all’Al-Ahli, in cerca di un centravanti di grido in grado di pareggiare il valore delle concorrenti e di certo disposto a versare nelle casse del Napoli i 130 milioni di euro della clausola. Osi, con tutto il dovuto rispetto nei confronti della Saudi Pro League, piace al Psg e aspira innanzitutto alla Premier: il suo nome è stato accostato prima al Chelsea, in questo momento imbrigliato tra le maglie della rete delle regole, e poi all’Arsenal, a caccia di un bomber ma non alle cifre della sua clausola; e infatti tratta anche lo sloveno Benjamin Sesko, sloveno del Lipsia di 21 anni. Victor attende notizie dal Napoli e dal suo manager Calenda a Lagos, in Nigeria. La sua terra: ieri è stato fotografato al fianco del rapper nigeriano Dremo e, attraverso gli immancabili social, ha diffuso uno dei suoi ormai famosi messaggi un po’ criptici: «Non dimenticarti di pregare. Noi viviamo in un mondo dove la tua gioia crea problemi alla gente, e i tuoi problemi donano loro la gioia».

