Napoli, futuro di Kvara e Osimhen: i nodi da sciogliere

Il Napoli di Antonio Conte prenderà forma nelle prossime settimane e certamente saranno due i nodi da sciogliere immediatamente, quelli legati alle possibili partenze di Kvaratskhelia e Osimhen.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Un nodo riguarda il rinnovo di Kvararskhelia: Conte sa quanto possano incidere i tormenti contrattuali anche sul rendimento in campo.

E non vuole che certe cose si trascinino come le interminabili telenovele brasiliane: dunque, ha chiesto al ds Manna che si trovi un’intesa per il rinnovo. Il Napoli arriverà a 7 milioni lordi. E lo farà a breve. Respingendo così, almeno questa estate, l’assalto del Psg.