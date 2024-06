Meret, Conte riparte da lui: si lavora al prolungamento

E’ stato subito chiaro che per il nuovo tecnico del Napoli gli incedibili ci sono. E, nonostante gli anni non sempre facili vissuti a Napoli, uno è Alex Meret . Scrive Il Mattino: “ Conte ne ha parlato con Manna e De Laurentiis e qualcuno lo ha pure detto a Meret che lì da Coverciano prepara il suo Europeo, sia pure con qualche problema fisico. Ed è il motivo per cui nei prossimi giorni, sicuro prima della partenza per il ritiro di Dimaro, Federico Pastorello e Giovanni Manna si vedranno per iniziare a lavorare al prolungamento del contratto che scade nel 2025. Per Meret, quindi, un rinnovo che ha il sapore dell’atto d’amore: perché Alex è qui dal 2018 e si avvia a essere per la settima stagione il portiere degli azzurri. Un record. Per Meret si lavora per prolungare l’intesa di almeno altri due anni. E poi? Prima dell’arrivo di Conte, i piani per Caprile prevedevano un altro anno in prestito in serie A (ma non all’Empoli).”

Factory della Comunicazione