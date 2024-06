Bucchioni: “Oriali farà la fortuna del Napoli”

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto durante la trasmissione Punto Nuovo Sport su Radio Punto Nuovo, parlando dei possibili movimenti del Napoli sul calciomercato e del nuovo assetto societario.

Ecco le parole di Enzo Bucchioni:

“Manna sta accompagnando Conte passo dopo passo nel suo approdo al Napoli. È la figura che mancava lo scorso anno. De Laurentiis ha sempre avuto una gestione troppo familiare della società, ora fa bene a delegare ed avere una visione diversa del proprio organigramma. Oltre Manna, anche la figura di Oriali farà la fortuna del Napoli. È il braccio destro di Conte ed è il collante perfetto tra tutte le componenti della squadra. Passare da Osimhen a Lukaku? È un giocatore che conosciamo bene, anche se ho qualche dubbio. È un po’ invecchiato ed è diventato più prevedibile. Se Conte, però, crede che possa ancora fare la differenza, allora bisogna accontentarlo e dar seguito.

Conosco bene Conte, è una leggenda metropolitana che voglia imporre i suoi giocatori punto e basta. È un allenatore che sa entrare nella testa dei giocatori e far rendere giocatori continui al meglio delle proprie possibilità. La società e Conte dovranno capire cosa c’è davvero nella testa dei suoi senatori: se si metteranno a disposizione di un uomo molto simile a Spalletti per cultura del lavoro, oppure hanno voglia di cambiare aria. Penso a Di Lorenzo: non lo tratterrei a forza, anche perché Conte emargina sempre chi non lo segue alla cieca. Il gruppo tornerà al centro del progetto: chi non contribuirà, resterà ai margini.

Conte vive per sfide come queste, sono sicuro che farà una grande stagione in una piazza come Napoli: c’è tutto per dargli quella forza e quella spinta per andare oltre i limiti del gruppo. Conosco Conte dai tempi che provò a salvare l’Arezzo in Serie B, non a caso quella esperienza fu il lancio della sua carriera. Ora ha capito che a Napoli può esaltarsi come mai era riuscito prima”.