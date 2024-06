Areniello: “Il Napoli è avanti a tutti su Chiesa”

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Armando Areniello, è intervenuto durante la trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, parlando delle possibili operazioni del Napoli.

Ecco le parole di Armando Areniello:

“Come facevo a sapere di Conte già da gennaio? La stessa fonte che mi diede Conte all’Inter, mi ha dato anche il suo passaggio al Napoli. Quando tutti dicevano che Conte avesse rifiutato categoricamente il Napoli a ottobre 2023, a me risultava che avesse solo chiesto di riparlarne a giugno, e così è stato.

Notizie in merito al calciomercato del Napoli? Confermo l’interesse per Buongiorno, operazione alla quale il Napoli sta lavorando da marzo. Non c’è ancora accordo col Torino, ma il calciatore ha detto sì ad un quadriennale con opzione per il quinto anno a tre milioni e mezzo a stagione più bonus. Le cifre, ovviamente, possono cambiare. Ciò che non cambierà è il suo sì. Occhio alla concorrenza dell’Inter che, finché non c’è l’ok del Torino, può mischiare le carte in tavola.

Oltre a Buongiorno si parla di Hermoso? Sì, io ipotizzo Buongiorno, Hermoso e Rrahmani come difesa del Napoli nella prossima stagione, specie perché l’ex Atletico Madrid ha dato priorità agli azzurri. Si può chiedere in tempi brevi perché è libero di firmare già ora, essendo in scadenza contrattuale. Occhio anche a Theate del Rennes, altro profilo monitorato dal Napoli e trattato lo scorso gennaio.

Situazione Osimhen? Il nigeriano piace a quelle che definisco ‘le solite tre’: PSG, Manchester United e Chelsea. I Blues hanno il jolly Lukaku da potersi giocare. Ha già rifiutato l’Arabia Saudita nella scorsa estate e, seppure dovesse prendere qualcosa in meno, credo voglia restare in Europa. Chi potrebbe sostituirlo? Si è fatto il nome di Lukaku, ma può arrivare solo in prestito o nell’affare Osimhen. Poi ci sono Gimenez e Dovbyk, il quale ha confermato di aver avuto contatti con club italiani, ma occhio anche al Milan.

Situazione Di Lorenzo? Su di lui Juve, Inter e Roma. Bianconeri in pole, ma il Napoli, per volontà di Conte, lo ritiene incedibile. L’ultima parola sul calciatore sarà quella del mister: solo lui può aprire alla cessione.

Lobotka può essere ceduto? So che Conte ci punta, ma c’è anche il forte interesse del Barcellona. Per il mister, sarà il Brozovic che aveva all’Inter. Se dovessero arrivare cinquanta o sessanta milioni, come si potrebbe rifiutare?

Su Chiesa? Il Napoli è avanti a tutti, nonostante un rialzo delle quotazioni della Roma. Chiesa vuole giocare con Conte, anche se, ad oggi, c’è la perplessità del modulo: nella Juve, infatti, col 352 non è riuscito ad esprimersi. Ma Conte potrebbe fare 3421 o 343 e metterlo nelle condizioni ideali per rendere. Ad oggi, comunque, la priorità del Napoli è rinnovare Kvaratskhelia che, salvo imprevisti, vedrà il suo ingaggio salire fino a 5 milioni di euro a stagione”.