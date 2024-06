Trezeguet a Il Mattino: “Conte? Il suo arrivo è stato una scarica di adrenalina”

David Trezeguet è ritornato calciatore e si è preso la scena insieme a tanti altri campionissimi, e ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, in cui parla di Napoli e di Conte.

È cominciata l’operazione Conte a Napoli. Trezeguet, quale sarà il suo impatto sulla squadra?

«Antonio è un uomo molto particolare. Ha allenato la Juventus, poi l’Inter e ora vuole anche mettersi alla prova a Napoli. Il suo arrivo è stato una scarica di adrenalina: ha trasmesso un entusiasmo straordinario alla piazza. Non conosce mezze misure: il suo obiettivo è vincere lo scudetto al più presto, anzi subito. Si sentirà a suo agio al Napoli e darà quello che magari negli ultimi tempi mancava alla squadra».

Che cosa, in particolare?

«Innanzitutto il carisma. Il professionista Conte, in aggiunta a quello che un allenatore già fa, darà l’impronta tecnica subito riconoscibile e interpreterà il ruolo di leader che è di importanza vitale dentro uno spogliatoio. Il gruppo individuerà subito in lui la guida, il faro, l’insegnamento. E quando lo interiorizza ciascun giocatore fino a diventare mentalità di squadra, ognuno sarà poi spinto a dare il meglio per il proprio allenatore e per la maglia».

A proposito di carismatici e vincenti, oggi sul tetto d’Europa c’è Ancelotti che lei ha conosciuto e che a Napoli non ha raggiunto risultati all’altezza della propria fama. Perché?

«Capita una battuta a vuoto, nella carriera di un allenatore. Carlo ha dimostrato dovunque di essere un vincente ma a Napoli non è riuscito ad impattare come avrebbe meritato. Insieme a Guardiola e allo stesso Conte resta uno dei migliori al mondo».