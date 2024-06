Reparto Difesa, oltre Buongiorno piace Hermoso

I numeri del Napoli della scorsa stagione sono impietosi. Il decimo posto finale non rende giustizia a una squadra che solo pochi mesi prima aveva dominato n lungo e in largo il campionato italiano di Serie A. Ad essere finita nel mirino dell’ambiente è soprattutto la difesa. I partenopei hanno mostrato una inaspettata fragilità subendo reti a volte anche molto banali. Sarebbe ingiusto prendersela solo con i difensori, le responsabilità sono da dividere tra tutta la squadra, ma è chiaro che qualcosa andrà fatto per migliorare il reparto arretrato.

Mario Hermoso è uno dei calciatori che stuzzica maggiormente la fantasia dei dirigenti azzurri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’era qualche perplessità per le richieste del difensore, dal momento che è svincolato dall’Atletico Madrid. Non appena Conte è riuscito a parlargli, la situazione si è messa in discesa con lo spagnolo che ha raggiunto l’accordo per un triennale, con opzione per il quarto anno, a 3 milioni a stagione.

Nei prossimi giorni Manna dovrebbe incontrare l’intermediario del giocatore per sistemare i dettagli. Hermoso potrebbe essere solo uno dei due colpi del Napoli per la difesa. Non si esclude infatti che possa arrivare anche Buongiorno.