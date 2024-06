La priorità di Conte, prima il reparto difensivo poi il rebus attacco. La varie soluzioni

Factory della Comunicazione

A lessandro Buongiorno è in cima all’elenco di Conte per la difesa. I contatti sono costanti e l’affare sta entrando nel vivo. Il suo agente ha incontrato il ds Manna a Milano, s’è parlato anche di Brescianini, centrocampista del Frosinone che piace molto, ma il principale oggetto di discussione è da tempo il centrale del Torino. Per Conte sarebbe perfetto per il suo Napoli. L’allenatore lo ha già spiegato al giocatore, ora impegnato con l’Italia in vista degli Europei. La trattativa proseguirà mentre lui sarà al lavoro con Spalletti.

IN DIFESA