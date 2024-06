I Negramaro ritornano a brillare e scelgono Napoli per farlo!

Estate, giornate luminose fino a tardi, temperature che ti invogliano a stare all’ aria aperta. Estate fa rima con musica e musica fa rima con concerti. Tutto ha inizio a giugno e giugno è il mese della musica e dei grandi eventi. Napoli, nella splendida cornice dello stadio Diego Armando Maradona, il 15 giugno accoglie una delle band pop rock più acclamate del panorama della musica italiana. Di chi si tratta? Non è ancora chiaro? La notizia non è ancora di dominio pubblico? Stiamo parlando dei Negramaro, lo storico gruppo nato in provincia di Lecce e che ha scelto la citta partenopea per dare inizio al tour che toccherà varie citta italiane.

La band, composta da sei componenti, è nata a Copertino nel 2000. Il gruppo trae il nome dal Negroamaro, un vitigno della terra d’origine dei musicisti, il Salento, in Puglia. Quello che anni fa si sarebbe definito gruppo musicale, ha avuto alcuni periodi di pausa, come nel 2017, momento in cui si sciolsero per alcuni mesi, o come accadde nel 2018, stop avvenuto per un problema di salute occorso ad Emanuele Spedicato, il chitarrista, colpito da emorragia cerebrale e che ha dovuto affrontare una lunga convalescenza. Ma, fortunatamente, sono tornati a splendere tanto che l’ anno scorso, il 12 agosto, per festeggiare i loro primi vent’anni di carriera, in quarantamila si sono dati appuntamento all’aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, in terra salentina. Un ritorno a casa, insomma. O, meglio ancora, un ritorno alle origini per Giuliano, Emanuele, Ermanno, Danilo e i due Andrea. Al Maradona sarà una serata magica, c’è da scommetterci, tra giochi di luce, parole e musica che faranno emozionare tutti coloro che sono riusciti ad aggiudicarsi il biglietto. Stay tuned e al prossimo concerto…

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja