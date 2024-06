Cajuste su Conte: “Sarà emozionante conoscerlo, Kulusevksi mi ha detto che dovrò lavorare duro”

Effetto Antonio Conte: «Sarà emozionante conoscerlo. Kulusevski me ne ha parlato benissimo, mi ha detto che dovrò essere pronto a lavorare duro». Jens Cajuste, dal ritiro della nazionale svedese (ieri 90’ nell’amichevole persa contro la Serbia), parla di futuro, non vede l’ora di conoscere il nuovo allenatore del Napoli – ha chiesto info anche all’ex centrocampista della Juventus che ha lavorato con Conte al Tottenham – e annuncia: «Nel calcio non si sa mai, ma non ho ricevuto offerte e penso di restare a Napoli. Il progetto per il futuro è entusiasmante. Il Galatasaray mi ha cercato? No comment». Cajuste, dunque, si prenota per una stagione che possa valere come riscatto dopo l’ultima all’esordio in Serie A.

Factory della Comunicazione

Il 24enne svedese vuole dimenticare l’ultima stagione, la sua prima a Napoli con 35 presenze complessive. A “Fotbollskanalen” Cajuste ha descritto così i mesi appena trascorsi: «È stato complicato con tre allenatori diversi, è difficile riassumere l’annata, ma ho imparato molto. Da quando sono in Italia ho messo molti più muscoli. Penso di aver preso cinque chili da quando mi sono trasferito. Sono diventato più forte nei duelli individuali e posso correre di più». Messaggio a Conte. Cajuste, poi, ha parlato anche del connazionale Gyokeres, bomber dello Sporting Lisbona, capocannoniere della Primeira portoghese con 29 gol che tanto piace al nuovo tecnico e che il ds Manna segue per il reparto offensivo: «Ha tutte le caratteristiche e qualità per giocare nel Napoli».