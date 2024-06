Occhio a Chiesa: l’esperto Pedullà prospetta un’ipotesi…

Quest’anno sembra che l’ipotetico asse Juve/Napoli, rigorosamente in ordine alfabetico, possa continuare. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, prospetta un’ipotesi…

Factory della Comunicazione

Nelle ore antecedenti all’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, vi abbiamo soffiato un nome – quello di Federico Chiesa – che va seguito con attenzione. Inutile ripetere il grande legame tra il tecnico salentino e il papà Enrico, vale il concetto che secondo Conte stiamo parlando del migliore interprete italiano del suo ruolo. E quindi, occhio. Non escludiamo che Conte abbia già parlato con Chiesa, esattamente come la stessa cosa avrà fatto De Rossi che lo stima molto. Ma la differenza tra Conte e De Rossi oggi è che se il Napoli affondasse, Federico prenderebbe seriamente in considerazione il trasferimento. La Roma è in fase di stand-by che può perdurare. Adesso lui è concentrato sull’Europeo, sa che non ci sono margini per un rinnovo con la Juve e il contratto scade tra poco più di un anno. Ci sarà tempo per entrare nel vivo. Non dimentichiamo che la Juve è fortemente interessata a Di Lorenzo, malgrado il tentativo di Conte di trattenere il terzino. Ma non sarà semplice modificare gli scenari rispetto alla decisione presa dall’attuale capitano del Napoli. Scambio Chiesa–Di Lorenzo con congruo conguaglio a favore della Juve? Calma, una cosa per volta…